Der stellvertretende Unionsfraktionschef Lange fordert für die kommende Legislaturperiode ein eigenständiges Bauministerium.

Der CSU-Politiker sagte der Augsburger Allgemeinen, dies sei keine Kritik an Minister Seehofer. Das Thema Wohnen sei aber heute so wichtig, dass es ein eigenes Haus dafür brauche. Lange, der an einem Entwurf für die wohnpolitischen Ziele des Unions-Wahlprogramms arbeitet, betonte, Deutschland müsse mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren. Auch sollte der ländliche Raum attraktiver werden, etwa durch bessere Verkehrsanbindung und Ausrüstung mit Glasfasernetzen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.