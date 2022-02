So wie letzte Woche stehen auch heute Klimaaktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation" auf der Fahrbahn der Autobahn, um gegen Lebensmittelverschwendung zu protestieren. (dpa | Carsten Koall)

Die SPD-Politikerin sagte im Abgeordnetenhaus, die Polizei werde versuchen, solche Aktionen künftig rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern - zum Beispiel durch gezielte Gefährderansprachen. Außerdem prüfe man, ob den Blockierern die Übernahme der Einsatzkosten auferlegt werden könne. Spranger nannte die Blockaden völlig inakzeptabel. Auch unter den Abgeordneten gab es starke Kritik am Vorgehen der Aktivisten.

In der Bundeshauptstadt hatten heute Mitglieder der Initiative "Letzte Generation" erneut Sitzblockaden an Ausfahrten der Stadtautobahn veranstaltet und damit erhebliche Verkehrsbehinderungen ausgelöst. In den vergangenen Wochen gab es etwa 30 solcher Aktionen. Die Initiative fordert ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine sofortige Agrarwende.

In der Bundesregierung wird der Protest unterschiedlich gesehen. Umweltministerin Lemke nannte es legitim, für Anliegen zu demonstrieren und dabei auch Formen des zivilen Ungehorsams zu nutzen. Justizminister Buschmann meinte dagegen, unangemeldete Demos auf Autobahnen seien rechtswidrig.

