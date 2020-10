Urlauber aus deutschen Corona-Risikogebieten müssen künftig ein negatives Test-Ergebnis vorweisen, wenn sie in anderen Bundesländern übernachten wollen.

Das teilte der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Günther, nach einer Schaltkonferenz der Länder mit Kanzleramtschef Braun mit. Danach reicht es, bei Ankunft in einem Hotel oder einer Ferienwohnung einen maximal 48 Stunden alten negativen Coronatest vorzulegen - beispielsweise um den Herbsturlaub an Nord- oder Ostsee zu verbringen. Mindestsens elf Länder wollen sich an die Regelung halten. Zuvor hatte bereits der bayerische Ministerpräsident Söder angekündigt, dass Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten von morgen an nicht mehr in bayerischen Hotels übernachten dürfen. Nur wer einen aktuellen, negativen Coronatest vorweisen könne, dürfe auch weiterhin nach Bayern kommen, erklärte er.



Betroffen sind Urlauber aus Landkreisen, in denen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gab. Das sind unter anderem einige Städte in Nordrhein-Westfalen, mehrere Stadtteile Berlins sowie seit heute auch Bremen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.