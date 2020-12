Die Europäische Union will mehr zur Abwehr von militanten Extremisten tun.

Am Mittag will die Brüsseler Behörde eine neue Anti-Terror-Agenda mit dem Titel "Antizipieren, verhindern, schützen, reagieren" vorstellen. Zudem ist ein Vorschlag für ein erweitertes Mandat der EU-Polizeibehörde Europol geplant.



In den vergangenen Monaten wurde Europa von einer Serie islamistischer Anschläge erschüttert. Zuletzt erschoss in Wien ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat vier Menschen und verletzte mehr als 20 weitere.



Mitte November hatten die EU-Innenminister eine gemeinsame Erklärung beschlossen, in der sie einen besseren Austausch zwischen den Sicherheitsbehörden zusagen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.