Bundesinnenminister Seehofer sieht im Rechtsextremismus eine ebenso große Bedrohung wie im radikalen Islamismus.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, stünden Umstrukturierungen im Bundeskriminalamt und beim Verfassungsschutz an, sagte der CSU-Politiker bei einem Empfang der Sicherheitsbehörden des Bundes in Berlin. Auch solle es mehr Personal geben. Kanzleramtschef Braun warb für mehr Befugnisse der Ermittler bei der Überwachung von verschlüsselter Online-Kommunikation. Die Sicherheitsbehörden müssten künftig die Möglichkeiten haben, in der digitalen Welt das zu tun, was sie in der analogen Welt heute schon dürften, betonte der CDU-Politiker.



Über das geplante neue Verfassungsschutzgesetz gibt es bislang noch keine Einigung zwischen dem Innenministerium und dem SPD-geführten Justizministerium.