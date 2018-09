Ein halbes Jahr nach dem Säureanschlag auf den Finanzchef des Energiekonzerns Innogy, Günther, hat die Staatsanwaltschaft Wuppertal ihre Ermittlungen eingestellt.

In einer Mitteilung heißt es, trotz umfangreicher Untersuchungen habe die Tat nicht aufgeklärt werden können. Die Identität der Täter bleibe damit ebenso ungeklärt wie ihre Motive für den Anschlag. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst wegen versuchten Mordes ermittelt. Günther war am 4. März kurz vor seinem Wohnhaus in Haan bei Düsseldorf überfallen worden. Zwei Männer warfen den 51-Jährigen zu Boden und übergossen ihn mit Säure.



Günther wurde wenige Wochen nach der Tat aus dem Krankenhaus entlassen und nahm bald darauf die Arbeit wieder auf.