Grünen-Fraktionschef Hofreiter hat die geplanten Gesetzesänderungen für den Insektenschutz als unzureichend kritisiert.

Die Lage sei so dramatisch, dass viel mehr beschlossen werden müsste, sagte Hofreiter im Deutschlandfunk. Das geplante Verbot von Pestiziden - darunter Glyphosat - in Schutzgebieten klinge zunächst gut, bringe in der Praxis aber nichts, weil diese Regelung umgangen werden könnte. Vielmehr müsse der Einsatz von Pestiziden in der Fläche massiv reduziert werden. Darüber hinaus habe das Insektensterben viele Ursachen, etwa die Überdüngung, die Abnahme von Mooren und Hecken, betonte Hofreiter.



Das Bundeskabinett will heute mehrere Gesetze zum Schutz von Nutztieren und Insekten auf den Weg bringen. Die neuen Regelungen würden vor allem die Landwirtschaft betreffen. Unter anderem geht es um das Insektenschutz-Programm von Umweltministerin Schulze.