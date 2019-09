Im Zusammenhang mit dem Aktionsplan zum Insektenschutz hat das Bundeslandwirtschaftsministerium Vorwürfe des Bauernverbandes zurückgewiesen.

Die Angaben von Bauernpräsident Rukwied, wonach Pflanzenschutzmittel künftig auf drei Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche verboten seien, entbehrten jeder Grundlage, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums. Auch Berechnungen, wonach auf diesen Flächen ein Werteverlust von 10.000 Euro pro Hektar entstehe, seien grotesk übertrieben.



Rukwied hatte die Bedenken seines Verbandes gegen den Aktionsplan zum Insektenschutz vor einiger Zeit bei einer Festrede vor Fachpublikum erörtert, darunter war auch Landwirtschaftministerin Klöckner. Er wies darauf hin, dass die Landwirte nicht als Einzige für den Insektenschutz in die Pflicht genommen werden dürften. Die Bauern seien für 50 Prozent der Fläche der Republik verantwortlich, so Rukwied, aber man müsse auch öffentliche Flächen, Lichtverschmutzung, Verkehr, Flächenfraß und Zersiedelung thematisieren.