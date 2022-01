Ein unterseeischer Vulkanausbruch erschüttert weite Teile im Südpazifik. (New Zealand High Commission/ZUMA Press Wire Service/dpa)

Im Großen und Ganzen sei die Gefahr für höhere Flutwellen vorbei, hieß es. In den nächsten Stunden seien aber noch leichte Schwankungen des Meeresspiegels möglich. In Tonga selbst, aber auch in Neuseeland, Japan und auf den Fidschi-Inseln waren zuvor Tsunami-Wellen mit bis zu einem Meter 20 Höhe registriert worden. Die Auswirklungen waren selbst im US-Staat Kalifornien zu spüren: Im Bezirk Santa Cruz kam es zu Überschwemmungen.

Die neuseeländische Premierministerin Ardern sagte, es seien große Schäden entstanden, aber es gebe keine Berichte über Verletzte und Tote. Eine Flutwelle habe die Nordseite der Hauptstadt von Tonga getroffen. Boote und Felsbrocken seien an Land gespült und Gebäude beschädigt worden, die Kommunikationswege seien unterbrochen. Ardern betonte, nun sei es wichtig, die Versorgung mit sauberem Trinkwasser in Tonga zu gewährleisten. Neuseeland schicke Soldaten zur Luftüberwachung und habe ein Marineschiff in Bereitschaft versetzt, um zu helfen. Auch die USA und die Vereinten Nationen sagten Hilfe zu.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.