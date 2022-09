Nach Tod von Königin Elisabeth

Nachrichtenlogo (Deutschlandradio)

Browne sagte dem britischen Sender ITV, innerhalb von drei Jahren solle darüber eine Volksabstimmung abgehalten werden. Dies sei der finale Schritt zu einer souveränen Nation.

In Antigua und Barbuda war Königin Elisabeth die Zweite bis zu ihrem Tod Staatsoberhaupt der ehemaligen britischen Kolonie. König Charles der Dritte wurde gestern in einer Zeremonie in der dortigen Hauptstadt St. John's zwar als neues Staatsoberhaupt bestätigt. Doch kurz darauf kündigte Premierminister Browne den Plan zur Umwandlung in eine Republik an.

Der Inselstaat Antigua und Barbuda hat knapp 100.000 Einwohner und war 1981 unabhängig geworden. Er ist einer von 14 Staaten, in denen der britische Monarch Staatsoberhaupt ist. Im vergangenen Jahr war der Inselstaat Barbados weiter südlich in der Karibik bereits eine Republik geworden und hat seitdem eine Präsidentin.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.