Dass die New York Times einen anonymen Gastbeitrag eines hochrangigen Mitarbeiters des Weißen Hauses veröffentlicht hat, stößt auf einige Kritik - "rücksichtslos" und "feige" bezeichnete Donald Trumps Sprecherin Sarah Huckabee Sanders die Veröffentlichung. Und US-Präsident Trump zog die Echtheit des anonymen Autors in Zweifel und sprach von einer "weiteren gefälschten Quelle".

Dass der Verfasser des kritischen Insider-Berichts anonym bleiben will, kann die stellvertretende Leiterin des Investigativ-Ressorts des NDR, Christine Adelhardt, nachvollziehen, sagte sie im Gespräch mit @mediasres. Die Quelle im Weißen Haus habe natürlich Angst um ihren Job, weshalb aber nichts dagegen spreche, ihre Informationen zu veröffentlichen. Ein anonymer Gastbeitrag sei in einem Fall wie diesem eine elegante Form für die Veröffentlichung dieser Infos.

"Anonym" nicht gleichbedeutend mit "unseriös"

"Es ist nicht nur eine Recherche, die die New York Times gemacht und mit verschiedenen Menschen gesprochen hat, sondern da gibt jemand seine Innenansicht preis", so Adelhardt. Es sei außerdem kein anonymes Schreiben von einem unbekannten Verfasser - die New York Times wisse sehr genau, wer die Person sei. "Und ich gehe auch davon aus, dass die Journalisten der New York Times sich die Mühe gemacht haben, das abzuklären - auch über andere Kontakte, die sie im Weißen Haus haben. Dann glaube ich, ist es gerechtfertigt, dass man diese Innenansicht einer Person dann auch so darstellt, wie sie das wahrnimmt."

Solch eine Veröffentlichung von zugespielten Informationen sei aber nur dann in Ordnung, wenn ihr Wahrheitsgehalt ausreichend überprüft und durch andere Quellen bestätigt wurde, so Adelhardt im Dlf.

"Da muss es auch ein Vertrauen geben zwischen Leserschaft und Fernsehzuschauern, dass das Handwerkszeug von seriösen Medien ist. Und ich glaube, wir haben momentan weniger ein Problem damit, dass Medien wie die New York Times ihr Handwerk nicht machen, sondern dass es in der Öffentlichkeit einen Vertrauensverlust gibt, wo man unterstellt, wenn jemand eben nicht öffentlich sich hinstellt mit dem was er tut, sondern anonym bleiben möchte, dass das unseriös sei. Ich glaube, dass das nicht zwingend unseriös ist, wenn die Journalisten ihre Arbeit ordentlich gemacht haben."