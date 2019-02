Die Gewerkschaft Verdi hat den Beschäftigten der insolventen Fluggesellschaft Germania Unterstützung zugesichert.

Die Mitarbeiter dürften jetzt nicht allein gelassen werden, sagte Vorstandsmitglied Behle in Berlin. Da es bei Germania keine Tarifverträge und keine Betriebsräte gebe, sei die Gewerkschaft eigentlich nicht in das Insolvenzverfahren eingebunden.

Keine staatliche Hilfe für Germania

Bundeswirtschaftsminister Altmaier lehnte staatliche Hilfen zur Rettung der Germania ab. Die Insolvenz sei ein Anwendungsfall von Marktwirtschaft, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Unternehmerischer Erfolg und Misserfolg gehörten gleichermaßen dazu. Die Probleme durch die Einstellung des Germania-Flugbetriebs seien deutlich begrenzter als bei der Insolvenz von Air Berlin im Sommer 2017, betonte Altmaier. Damals hatte die Bundesregierung dem Unternehmen einen Überbrückungskredit gewährt, um den Betrieb zunächst noch aufrechtzuerhalten und Reisende aus dem Ausland zurückzuholen.



Die Fluggesellschaft Germania hatte ihren Betrieb in der vergangenen Nacht wegen Zahlungsunfähigkeit eingestellt. Inzwischen wurde in Berlin ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.

Lufthansa bietet vergünstigte Tickets an

Für die betroffenen Kunden bot die Lufthansa inzwischen vergünstigte Tickets an. Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisierte erneut, dass die Passagiere in einem solchen Fall immer noch allein gelassen würden. Die Politik habe es bislang versäumt, eine verpflichtende Insolvenzversicherung einzuführen.



