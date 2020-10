Der Bund hat Kunden des insolventen Reiseanbieters Thomas Cook bislang mehr als 31 Millionen Euro an Entschädigung gezahlt.

Wie das Bundesjustizministerium in Berlin mitteilte, haben Pauschalreisende in etwa 21.000 Fällen Geld zugesprochen bekommen. Insgesamt hätten rund 89.000 Kunden Ansprüche angemeldet. Entsprechende Eingaben seien noch bis Mitte November möglich.



Die deutsche Thomas Cook war durch die Pleite des britischen Mutterkonzerns in die Krise geraten und hatte im September 2019 Insolvenz angemeldet.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.