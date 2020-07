Die Ermittlungen gegen den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard sind ausgeweitet worden.

Es gehe um den Verdacht des Betrugs gegen die frühere Wirecard-Chefetage, teilte die Münchner Staatsanwaltschaft mit. Derzeit wird bereits wegen möglicher Bilanzfälschung und Marktmanipulation ermittelt. Diese Untersuchungen richten sich gegen den zurückgetretetenen Wirecard-Vorstandsvorsitzenden Braun und mehrere weitere Spitzenkräfte. Der ehemals für das operative Geschäft zuständige Manager Marsalek ist flüchtig und soll sich in Asien aufhalten.



Bei dem Unternehmen gab es heute erneut Durchsuchungen, unter anderem in zwei Objekten in Österreich. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters werden voraussichtlich alle Wirecard-Geschäftsbereiche einzeln verkauft. Der Geschäftsbetrieb solle nach Möglichkeit nicht unterbrochen oder eingestellt werden, hieß es.



Wirecard meldete Insolvenz an, nachdem das Unternehmen eingestand, dass in der Bilanz aufgeführte Mittel von 1,9 Milliarden Euro nicht auffindbar sind und vielleicht sogar nie existierten. Der Aktienkurs des Unternehmens brach im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal sehr stark ein.

