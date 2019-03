Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken.

Im vergangenen Jahr meldeten gut 19.300 Firmen Insolvenz an, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 3,9 Prozent weniger als 2017 und so wenige wie nie seit Einführung der Insolvenzordnung 1999. Die Forderungen der Gläubiger belaufen sich auf insgesamt rund 21 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es noch 29,7 Milliarden Euro.



Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ging um sechs Prozent auf knapp 67.600 Fälle zurück.