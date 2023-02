Insolvenzverfahren für Galeria eröffnet (IMAGO / blickwinkel / S.Ziese)

Das Amtsgericht Essen eröffnete das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für die letzte große deutsche Warenhauskette. Dieses schließt an das bisherige Schutzschirmverfahren an. Das Unternehmen teilte mit, man habe den Sanierungsplan fristgerecht bei Gericht eingereicht. Das Restrukturierungskonzept sieht demnach vor, die Galeria-Warenhäuser künftig stärker auf die lokalen Bedürfnisse auszurichten. Geplant ist auch eine kundenfreundliche Verzahnung von Online- und Filialkaufmöglichkeiten. Wie viele Filialen erhalten werden sollen, ist weiter unklar.

Eigner des Warenhaus-Riesen ist die Signa-Holding des österreichischen Investors Benko.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.