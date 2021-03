Der Insolvenzverwalter für die in Turbulenzen geratene Greensill Bank, Frege, hat seine Arbeit aufgenommen. Die zuständige Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle teilte mit, man arbeite mit Hochdruck an dem Verfahren. Eine Stellungsnahme zur Sache sei allerdings frühestens in zwei Wochen zu erwarten. 26 deutsche Kommunen bemühen sich derweil zusammen um Schadensbegrenzung.

Die Städte hätten sich auf ein abgestimmtes Vorgehen geeinigt, um aus einer vorhandenen Insolvenzmasse zumindest noch Teile ihrer Anlagen zurückzuerhalten, teilte die nordrhein-westfälische Stadt Monheim mit und sprach dabei für die Gruppe der Kommunen, die 255 Millionen Euro bei Greensill angelegt hatten. Haftungsansprüche sollen gemeinschaftlich geprüft werden. Auch das Land Thüringen, das 50 Millionen Euro angelegt hat, will Geld zurück.

Bei privaten Sparern greift Entschädigungsfonds

Das Amtsgericht Bremen hatte heute auf Antrag der Finanzaufsicht Bafin das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Bafin hatte Greensill bereits Anfang des Monats für den Kundenverkehr geschlossen. Sparer kommen seitdem nicht mehr an ihr Geld. Insgesamt geht es um 3,6 Milliarden Euro. Für die privaten Sparer springt ein Entschädigungsfonds bis zu einer gewissen Höhe ein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Bank wegen des Vorwurfs der Bilanzfälschung. Die Greensill Bank ist ein deutscher Ableger des gleichnamigen britischen Finanzinstituts, das in Schieflage geraten ist.



Nach Ansicht der DLF-Journalistin Brigitte Scholtes versucht die Finanzaufsicht Bafin mit dem Verfahren "zu retten, was zu retten ist," nachdem sie schon durch den Wirecard-Skandal in die Schlagzeilen geraten sei: "Die Parallelen sind erschreckend", heißt es in ihrem Kommentar. Schattenbanken erwiesen sich immer mehr als das eigentliche Großrisiko des Finanzsystems.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.