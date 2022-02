Das ist Gebäude von dem Unternehmen MV Werften. (dpa/Jens Büttner)

Für den Standort Stralsund und für die Lloyd-Werft zeichneten sich rasche Lösungen ab, sagte er der "Wirtschaftswoche". Die Stadt Stralsund wolle das Werft-Grundstück zum 1. März kaufen. Auf dem Gelände solle ein maritimer Industrie- und Gewerbepark entstehen. Neben der Stadt gebe es weitere Interessenten für die Werft.

Bei der im Zuge der MV-Insolvenz in Schwierigkeiten geratenen Lloyd-Werft in Bremerhaven sei man in fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen.

Zuversichtlich zeigte sich der vorläufige Insolvenzverwalter auch hinsichtlich eines Verkaufs und Weiterbaus des Kreuzfahrtschiffs "Global Dream" im Dock von Wismar, das zu etwa 75 Prozent fertiggestellt ist. Er sei weiter optimistisch, einen Käufer zu finden.

Die Werften in Rostock, Wismar und Stralsung hatten Anfang Januar Insolvenz angemeldet. Rund 2.000 Arbeitsnehmer sind davon betroffen.

