Der Bundesgerichtshof hat drei Instagram-Influencerinnen weitgehend Recht gegeben in der Frage, ob Produkte in Beiträgen markiert werden dürfen. Wenn Fotos mit Produkten gezeigt werden, darf nach dem Urteil des BGH nun prinzipiell auf Firmen verwiesen werden, ohne dies als Werbung zu markieren. Das gilt auch für anklickbare Schilder mit Herstellernamen, sogenannte Tap Tags. Es gibt aber Einschränkungen.

Anders verhält sich die Sachlage laut BGH etwa bei direkter Verlinkung auf die Produkthersteller - dann sei von Werbung auszugehen, und dann müsse der Beitrag auch so markiert werden, urteilten die obersten deutschen Zivilrichter. Influencerinnen und Influencer müssen auch dann einen klar erkennbaren Werbehinweis geben, wenn sie von fremden Unternehmen Geld erhalten. Fehlt es an einer Gegenleistung der Hersteller, handele es sich dagegen nicht um unzulässige Schleichwerbung.



Der Verband Sozialer Wettbewerb hatte gegen drei Influencerinnen geklagt, unter anderem auch gegen Cathy Hummels. Die Produktmarkierung sei unzulässige Schleichwerbung. Das sah der BGH nun vom Grundsatz her anders. Allerdings mit einer Ausnahme: Eine der Frauen hatte einen Beitrag über Himbeermarmelade veröffentlicht und dafür eine Gegenleistung vom Unternehmen erhalten. Dies werteten die Richter als Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.



((I ZR 126/20, I ZR 90/20, I ZR 125/20))

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.