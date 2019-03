Das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt vor allem in den ländlichen Regionen.

Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft weist nach, dass die Region mit der ältesten Durchschnittsbevölkerung in Deutschland die Kommune Suhl südöstlich von Erfurt ist. Dort sind die Bürger im Mittel 50,3 Jahre alt - und damit sechs Jahre älter als der Bundesdurchschnitt. Mit dieser Entwicklung teile die Thüringer Kleinstadt das Los vieler ländlicher Regionen, die kontinuierlich alterten und schrumpften, so die Autoren der Studie.



Auf der anderen Seite lasse sich in Deutschlands Städten das Gegenteil beobachten. In Frankfurt am Main beispielsweise liege das mittlere Alter bei 40,6 Jahren. Heidelberg ist die Stadt mit dem niedrigsten Altersdurchschnitt in Deutschland: Er liegt bei 40,1 Jahren. Vor allem mittelgroße Städte, wie diese, verzeichnen einen deutlichen Anstieg in der Altersgruppe der 20- bis 25-jährigen, die wegen eines Studiums oder Jobs ihren Wohnort dorthin verlagern.