Arbeitsmarkt

In vielen Berufszweigen mangelt es an Nachwuchskräften. (IMAGO / photothek / U. Grabowsky)

Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft IW zufolge liegt die Quote der freien Ausbildunsstellen in diesem Jahr bei bis zu 40 Prozent, meldet die "Rheinische Post". Im vergangenen Jahr waren es noch 12 Prozent. Der Fachkräftemangel sei daher in Teilen hausgemacht, so das Resümee des Instituts. Jugendliche müssten noch stärker auf sogenannte Engpassberufe aufmerksam gemacht und in den Bewerbungsphasen noch stärker unterstützt werden. Die Fachleute schlagen darüber hinaus vor, Auszubildende auch in der Freizeit persönlich zu betreuen oder ihnen WG- und Mobilitätsangebote zu vermitteln.

Die erheblichsten Engpässe gibt es dem IW zufolge in den Berufszweigen Metzgereifachverkäufer, Klempner, im Gastronomiebereich und in der Beton- und Stahlbetonbranche.

