Durch den Personalmangel in den kommenden Jahren müssen evtl. auch Schwimmbäder ihre Öffnungszeiten kürzen. (dpa | Moritz Frankenberg)

Bis 2031 würden insgesamt fünf Millionen Arbeitskräfte fehlen, berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Prognosen des Instituts. Demnach dürften in den kommenden Jahren jährlich zwischen 300.000 und 700.000 mehr Menschen in Rente gehen als neu in den Arbeitsmarkt kommen. Dadurch würden etwa Restaurants aus Mangel an Köchinnen und Kellnern früher schließen und Schwimmbäder nur verkürzt öffnen können.

Der Arbeitsmarktexperte des Wirtschaftsinstituts, Schäfer, sagte, der Personalmangel werde vermutlich unser Leben dominieren. Mit Zuwanderung könne die Entwicklung nicht gestoppt, sondern nur abgemildert werden.

