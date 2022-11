Joachim Krause, Direktor des Kieler Instituts für Sicherheitspolitik (Archivbild) (picture-alliance/ dpa/ Privat)

Krause sagte im Deutschlandfunk, Russland führe einen Vernichtungskrieg in dem Land. Die Ukraine müsse praktisch jeden Tag Angriffe auf zivile Ziele erdulden. Er forderte die USA auf, Moskau ein Ultimatum stellen, damit Russland die Angriffe einstellt. Andernfalls sollten die Vereinigten Staaten der Ukraine Waffen liefern, mit denen sie sich in gleicher Weise wehren könne. Krause unterstrich, dies sollten auch Waffen sein, mit denen Ziele tief in Russland errreicht werden könnnten. Nur das schrecke die Russen ab. Krause wies Befürchtungen zurück, dass es dabei zu einer mititärischen Eskalation zwischen Russland und der NATO kommen könnte. Russland sei mittlerweile militärisch so geschwächt, dass es eine Auseinandersetzung mit der NATO unbedingt vermeiden wolle.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.