Der deutschen Wirtschaft drohen aufgrund der derzeitigen Lieferengpässe im laufenden Jahr Verluste von rund 25 Milliarden Euro.

Das teilte das Institut für Weltwirtschaft in Kiel mit. Demnach liege die Industrieproduktion derzeit deutlich unter dem Niveau, das die Auftragslage eigentlich hergebe. Als maßgeblicher Grund wurden fehlende Zulieferungen gennant - etwa aufgrund von Transportengpässen in der Schifffahrt. Schätzungen legten nahe, dass die Produktion mindestens fünf Prozent höher sein könnte, wenn ausreichend Produktionsmaterialien und Zwischenprodukte zur Verfügung stünden, sagte der Leiter der internationalen Konjunkturanalyse am IfW, Gern. Er rechne noch bis weit in das dritte Quartal hinein mit Schwierigkeiten. Erst danach dürfte es eine deutliche Besserung geben, erklärte Ernst.



Branchenverbände hatten wiederholt über Engpässe etwa bei Holz, Kunststoffen und Metallen geklagt.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.