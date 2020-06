Nach der Krawallnacht in Stuttgart ist extra für den Besuch von Bundesinnenminister Seehofer (CSU) ein demoliertes Polizeifahrzeug als Kulisse aufgestellt worden.

Wie der Sender "n.tv" berichtete, bestätigte die Stuttgarter Polizei den Vorgang. Das kaputte Auto sei extra noch einmal für den gemeinsamen Termin mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) vorgefahren, berichtet der Sender. Dadurch war Seehofer auf zahlreichen Fotos von Journalistinnen und Journalisten neben dem kaputten Fenster zu sehen. Der Fotograf Jens Volle hatte dies zuvor via Twitter kritisiert. "Was für eine Show" schrieb er, für den Tatortbesuch der beiden sei das Fahrzeug extra "wie ein Kunstwerk enthüllt" worden.



Das Landesinnenministerium von Baden-Württemberg teilte auf Anfrage des Deutschlandfunks mit, selbstverständlich seien die Spuren der Verwüstung - und damit auch die zerstörten Polizeifahrzeuge - am vergangenen Sonntag schnellstmöglich aufgeräumt worden. Ziel des Termins am Montag sei es gewesen, einen Eindruck von der Intensität und den Folgen der Nacht von Samstag auf Sonntag zu ermöglichen. Deshalb habe man das zerstörte Polizeifahrzeug vor Ort abgestellt. "Derartige organisatorische Details des Termins wurden freilich vor Ort auf Arbeitsebene besprochen und abgestimmt", fügte der Sprecher hinzu.



In Stuttgart hatten in der Nacht zum Sonntag hunderte Menschen randaliert und Polizisten angegriffen.