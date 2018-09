Angesichts der Ereignisse von Chemnitz wollen die Integrationsbeauftragten des Bundes und der ostdeutschen Länder heute unter anderem über Maßnahmen gegen Rechtspopulismus beraten.

Das Treffen am Nachmittag im Kanzleramt kommt auf Bitten der Länderbeauftragten zustande. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, es gehe beispielsweise um die spezifischen Rahmenbedingungen der Integration in den ostdeutschen Ländern. Unter den Beauftragten herrsche Einigkeit, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, gemeinsam neue Impulse für die Integrationsarbeit zu setzen. In der Mitteilung wird zudem betont, dass man die Sorgen, Befürchtungen und Probleme von Menschen, die schon immer hier lebten, genauso ernst nehme, wie die von Menschen mit Einwanderungsgeschichte.