Die Integrationsbeauftragten des Bundes und der ostdeutschen Länder wollen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit künftig gemeinsam angehen.

Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um neue Impulse für die Integrationsarbeit zu setzen, heißt es in einer Erklärung nach einem Treffen von Staatsministerin Widmann-Mauz und ihren ostdeutschen Länderkollegen im Bundeskanzleramt. Voraussetzung für den Zusammenhalt der Gesellschaft seien Respekt vor "unseren Werten und Regeln", gute Angebote zur Integration und die Bereitschaft von Zugewanderten dazu. Der Staat habe die Aufgabe, rechtsstaatliche Regeln konsequent durchzusetzen. Gewalt aber, so die Politiker, habe in Deutschland ebensowenig Platz wie Hass und Hetze.