Berlins Integrationssenatorin Breitenbach hat ihren Vorstoß verteidigt, die bundesweit erste Migrantenquote für den Öffentlichen Dienst in der Hauptstadt einzuführen.

Die Linke-Politikerin sagte dem Magazin "Der Spiegel", dass es ein Problem gebe, sei offensichtlich. In Berlin hätten 35 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund, Hochrechnungen zufolge liege ihr Anteil in der Verwaltung und den Unternehmen des Landes aber nur bei zwölf Prozent. Es seien jetzt verbindliche Regelungen nötig, damit sich etwas ändere. Ihr Vorschlag stößt beim Koalitionspartner SPD auf Widerstand. Das Innenressort verweigerte die Mitzeichnung des Gesetzentwurfs. Es habe eine klare eine Vereinbarung gegeben, dass es zu keiner festen Quote komme, zitierte das Magazin parteiinterne Kreise. Die Opposition lehnt den Gesetzentwurf strikt ab.



CDU-Landeschef Wegner hatte betont, Quoten würden die Gesellschaft nur spalten und zu Unfrieden führen. Zudem würde eine Bevorzugung aufgrund ethnografischer Merkmale schwerwiegende rechtliche Probleme heraufbeschwören. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Beamtenbund. Einstellungen in den öffentlichen Dienst folgten strengen gesetzlichen Vorschriften und seien diskriminierungsfrei, hieß es. Die AfD kündigte im Fall einer Verabschiedung des Gesetzes Verfassungsklage an.

