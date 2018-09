Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, fordert mehr Anstrengungen im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung.

Es sei wichtig, Orte des Dialogs und der Begegnung zu schaffen, sagte die CDU-Politikerin dem NDR. Nötig sei Unterstützung auch für diejenigen, die immer wieder rassistischen Anfeindungen ausgesetzt seien. Wo es Probleme gebe, müssten diese offen und in respektvollem Umgang miteinander angesprochen werden, betonte Widmann-Mauz.



Die Integrationsbeauftragte trifft sich am Nachmittag im Kanzleramt mit ihren Kollegen aus den ostdeutschen Bundesländern. Diese hatten in einer gemeinsamen Erklärung neue Impulse für die Integrationsarbeit verlangt.