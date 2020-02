Der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor wirbt dafür, die Debatte über eine deutsche "Leitkultur" wiederzubeleben.

Die Diskussion über die "Hausordnung" verdiene ebensoviel politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit wie die Frage der Migration, schrieb der 27-Jährige in einem Buchbeitrag. Das Grundgesetz allein reiche dafür nicht aus. Es habe sich gezeigt, dass das von Politikern aus dem linken Spektrum jahrelang propagierte "Multikulti"-Konzept eben kein "buntes Straßenfest" sei. Stattdessen habe es Parallelgesellschaften, kriminelle Familienclans und andere "dunkle Nebenstraßen" befördert. Integration sei aus seiner Sicht die "Eingliederung" in eine "von unserer Leitkultur geprägte Gesellschaft".



Der frühere Unionsfraktionschef Merz hatte im Jahr 2000 gefordert, Zuwanderer müssten sich an die deutsche Leitkultur anpassen. Damit hatte er damals eine große Kontroverse ausgelöst.