Deutsche, die nach 1945 eingewandert sind, sind weniger politisch aktiv und beteiligen sich seltener an Bundestagswahlen als andere Wahlberechtigte.

Laut einer Studie des Sachverständigenrates für Integration und Migration nahmen 65 Prozent der Befragten mit einem Mitgrationshintergrund an der Bundstagswahl 2017 teil. Bei Wahlberechtigten ohne eine solche Zuwanderungsgerschichte lag die Beteiligung gut 20 Prozentpunkte höher.



Der Befragung zufolge gibt es Unterschiede nach Herkunftsgruppen: So beteiligten sich Wahlberechtigte, die aus anderen EU-Staaten stammen, zu 77 Prozent, während es unter türkischstämmigen Einwanderern nur 56 Prozent waren.



Die Sachverständigen führten diese Unterschiede unter anderem darauf zurück, dass Menschen mit Migrationshintergrund seltener als die übrige Bevölkerung in Vereinen aktiv seien. Die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland lag in dieser Gruppe bei 68 Prozent und damit elf Prozentpunkte über dem Wert der Gruppe ohne Migrationshintergrund.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.