Der Sachverständigenrat für Integration und Migration hat dafür geworben, besonders gut integrierte Menschen bereits nach vier Jahren einzubürgern.

Die Teilhabe am Gemeinwesen und an politischen Prozessen könnten das Gefühl von Zugehörigkeit stärken, sagte die Vorsitzende Bendel bei der Vorstellung des Jahresgutachtens in Berlin. Zudem sollten Parteien stärker auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte eingehen und sie besser einbinden - zum Beispiel bei einer Kandidatur bei Wahlen. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt stellten die Sachverständigen fest, dass der öffentliche Dienst bei der Vielfalt unter den Mitarbeitern hinterherhinke. Zur Abhilfe werde eine gezielte Ansprache von Menschen mit Migrationshintergrund empfohlen. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, meinte, die geringe Quote der Einbürgerungen könne eine Demokratie nicht zufriedenstellen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.