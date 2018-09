Der FDP-Vorsitzende Lindner will nur noch den ersten beiden Generationen von Einwanderern die doppelte Staatsbürgerschaft zugestehen.

Bei den Enkeln müsse das enden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Sie müssten sich für die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft entscheiden. Mit Blick auf Einbürgerungen in der ersten Generation indes sei die Möglichkeit einer doppelten Staatsangehörigkeit wichtig. Sonst könne Deutschland hochqualifizierte Talente auf der Welt nicht auf Dauer beheimaten. Lindner fügte hinzu, eine Diskussion über ein anderes Staatsangehörigkeitsrecht gehöre auch in die Integrationsdebatte. Es gebe familiäre Bindungen in der ersten Generation oder auch rechtliche Fragen etwa im Zusammenhang mit Eigentum und Erbschaften in der alten Heimat. Ein Verzicht auf die doppelte Staatsangehörigkeit könne vor diesem Hintergrund ein Integrationshemmnis sein.