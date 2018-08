Der Psychologe Ahmed Mansour erhebt schwere Vorwürfe gegen die muslimischen Verbände: Es sei ein "Jahrhundertfehler", dass die Verbände die Aufgabe übernähmen, Flüchtlinge zu integrieren.

Mansour sagte im Deutschlandfunk, dafür seien sie gar nicht geeignet. Eigentlich trügen sie eine Verantwortung dafür, dass in den letzten Jahrzehnten Parallelgesellschaften entstanden seien. Er finde es fatal, so Mansour, dass diese Menschen nun Neuankommende integrieren wollten.



Zudem machten die christlichen Kirchen dabei mit - weil sie Angst hätten, die Macht zu verlieren. Sie täten sich im Namen von Religionsfreiheit und Toleranz mit Vereinen und Verbänden zusammen, die ganz andere Werte vermittelten als das, was im Grundgesetz stehe.



Mansours Forderung: Es gelte, die vielen Muslime, die nicht in Verbänden organisiert seien, für die Belange der Integration zu gewinnen. Zitat: "Wenn wir weiterhin nur diesen politischen Islam haben, der vom Ausland gesteuert ist, als Ansprechpartner nehmen, werden wir weiter Probleme haben."