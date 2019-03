Der stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Stamp will gut integrierten Ausländern einen unbefristeten Aufenthaltsstatus ermöglichen.

Der FDP-Politiker sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", wer seit drei Jahren in Deutschland lebe, auf dem Arbeitsmarkt Fuß gefasst habe, die deutsche Sprache lerne und straffrei geblieben sei, solle einen Aufenthaltsstatus auf Probe erhalten. Nach zwei weiteren Jahren könne dieser in einen unbefristeten Aufenthaltsstatus münden. Der FDP-Politiker betonte, mit einem solchen Erlass könne man in vielen Fällen Rechtssicherheit und damit auch verlässliche Perspektiven für die Betroffenen und die Kommunen schaffen.