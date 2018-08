Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, hat neue Impulse in der Integrationspolitik gefordert.

Notwendig sei, die Fachkräfteeinwanderung positiv zu gestalten, die Qualität der Integrationskurse zu verbessern und die Eingliederung in Bildung und Arbeit voranzutreiben, sagte die CDU-Politikerin in Kassel.



Sie äußerte sich zu Beginn der Jahrestagung der Integrations- und Ausländerbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen. Die zweitägige Konferenz dient in erster Linie dem Erfahrungsaustausch sowie dem Gespräch mit Wissenschaftlern, Wirtschaftsvertretern und Repräsentanten der Zivilgesellschaft.