Ukraine-Flüchtlinge

Ehrenamtliche Helfer bei der Essenausgabe in einer Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine - auch ihr Engagement wurde gewürdigt. (Imago/Cathrin Bach)

Mit dem sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Integrationskursen sowie mit Leistungen aus einer Hand durch die Jobcenter sei das Ankommen insgesamt gut gelungen, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Das müsse eine Blaupause für die Integrationspolitik sein, damit Deutschland ein Einwanderungs- und Integrationsland auf der Höhe der Zeit sei.

Die Staatsministerin würdigte in diesem Zusammenhang erneut das Engagement der ehrenamtlichen Helfer, die den Flüchtlingen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine an Bahnhöfen und in Notunterkünften geholfen oder in der eigenen Wohnung Platz für sie gemacht hatten. Verlässliche Perspektiven für die Kriegsflüchtlinge seien wichtig, denn viele würden Monate, Jahre oder sogar ein Leben lang hier bleiben, sagte Alabali-Radovan.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.