Der Bildungsbericht 2022 gibt der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung Alabali-Radovan Anlass zur Kritik. (picture alliance / Sven Hoppe)

Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dies könne nicht länger hingenommen werden. Allen Kindern in Deutschland stünden die gleichen Chancen auf gute Bildung zu.

Alabali-Radovan forderte das Bildungsministerium auf, das vereinbarte Startchancen-Programm zügig auf den Weg zu bringen. Dieses soll sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler in benachteiligten Regionen richten. Zudem will die Staatsministerin eine Studie in Auftrag geben, die die Gründe für ungleiche Chancen genauer unter die Lupe nimmt.

Der diesjährige Bildungsbericht war gestern der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

