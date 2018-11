Als Konsequenz aus der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Frau in Freiburg fordert die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, eine umfassende Sexualaufklärung von Asylbewerbern.

Die Schutzsuchenden müssten bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen an Kursen über das Zusammenleben in der Bundesrepublik teilnehmen, sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei sollten sie lernen, dass es für sexuellen Missbrauch und andere Gewalttaten null Toleranz gebe.



In Freiburg sollen vor gut zwei Wochen mehrere Männer eine 18-Jährige nach einem Disco-Besuch vergewaltigt haben. Sieben Syrer und ein Deutscher sitzen wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Widmann-Mauz sprach sich für eine rasche Bestrafung der mutmaßlichen Täter aus.