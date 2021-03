Zum Auftakt des Integrationsgipfels der Bundesregierung hat Kanzlerin Merkel die Gesellschaft zu Offenheit und Toleranz aufgerufen. Jeder Mensch - mit oder ohne Migrationsgeschichte - müsse sich respektiert und zugehörig fühlen können, sagte Merkel bei der digitalen Veranstaltung, bei der Vertreter von Kommunen und Migrantenorganisationen vertreten sind.

Offenheit und Toleranz seien unabdingbar für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zugleich betonte Merkel, eine funktionierende Zivilgesellschaft sei und bleibe der beste Schutz vor Ausgrenzung und Rassismus.



Die Bundeskanzlerin wies darauf hin, dass heute ein Nationaler Aktionsplan verabschiedet werden soll. Bei der Integration von Zuwanderern in Deutschland soll es mehr Unterstützung geben, wie Hilfen beim Spracherwerb bis zu Anstrengungen für mehr Chancengleichheit in Wirtschaft und öffentlichem Dienst.

FDP und Grüne fordern konkrete Maßnahmen

Die FDP hat angesichts des heutigen Integrationsgipfels die Bundesregierung zu konkreten Maßnahmen aufgefordert. Es gebe kein Ankündigungs-, sondern ein Umsetzungsdefizit, sagte die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Teuteberg, der Nachrichtenagentur AFP. Sie warb für Investitionen in Bildung, wie längere Integrationskurse und differenzierterer Sprachunterricht an Schulen. Die Grünen plädierten für ein sogenanntes Partizipationsgesetz. Menschen mit Einwanderungsgeschichte müssten in den Schaltstellen der Gesellschaft stärker vertreten sein, erklärte die migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Polat.

Studie: Menschen mit Migrationshintergrund seltener politisch aktiv

Eine Studie des Sachverständigenrats für Integration und Migration hat zudem ergeben, dass Deutsche, die nach 1945 eingewandert sind, weniger politisch aktiv sind und sich seltener an Bundestagswahlen als andere Wahlberechtigte beteiligen.



Demnach nahmen 65 Prozent der Befragten mit einem Mitgrationshintergrund an der Bundstagswahl 2017 teil. Bei Wahlberechtigten ohne eine solche Zuwanderungsgerschichte lag die Beteiligung gut 20 Prozentpunkte höher.



Der Befragung zufolge gibt es Unterschiede nach Herkunftsgruppen: So beteiligten sich Wahlberechtigte, die aus anderen EU-Staaten stammen, zu 77 Prozent, während es unter türkischstämmigen Einwanderern nur 56 Prozent waren.



Die Sachverständigen führten diese Unterschiede unter anderem darauf zurück, dass Menschen mit Migrationshintergrund seltener als die übrige Bevölkerung in Vereinen aktiv seien. Die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland lag in dieser Gruppe bei 68 Prozent und damit elf Prozentpunkte über dem Wert der Gruppe ohne Migrationshintergrund.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.