Deutschland will sich im Zuge des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes für eine bessere Vorbereitung der Migranten in ihren Heimatländern einsetzen.

Bundeskanzlerin Merkel sagte nach dem 11. Integrationsgipfel in Berlin, man habe mit den Migrantenverbänden darüber gesprochen, was man schon im Ausland machen könne, um die spätere Integration der Menschen zu erleichtern. Arbeitsminister Heil betonte, Fehler der Vergangenheit gelte es zu vermeiden. Damals habe man Arbeitskräfte ins Land geholt, ohne ihre Integration zu fördern. Notwendig seien frühzeitige Deutschkurse in den Herkunftsländern und die Anerkennung der Berufsausbildungen. Wirtschaftsminister Altmaier verwies in diesem Zusammenhang auf die gute Kooperation mit den Wirtschaftsverbänden.



Die Leiterin der Organisation "The African Network of Germany", Nantcha, begrüßte, dass erstmals die Migrantenverbände mit am Tisch säßen, um ihre Erfahrungen einzubringen. Viele Migranten wüssten gar nicht, dass es durch das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz auch legale Wege gebe, nach Deutschland zu kommen.



Merkel hatte im Vorfeld des Integrationsgipfel mit verschiedenen Migrantenorganisationen gesprochen und dabei angekündigt, dass ein eigener Kabinettsausschuss zum Thema Rechtsextremismus und Rassismus eingerichtet wird.