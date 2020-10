Wegen der Corona-Krise will die Bundesregierung die Integration von Einwanderern mit speziellen Online-Angeboten fördern.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, sagte in Berlin, bei diesem Thema dürfe trotz der Pandemie keine Zeit verloren gehen.



Deshalb setze man auf Integrationskurse und Sprachförderung im Internet. Zudem sollten vor allem Frauen gezielt in sozialen Netzwerken beraten werden, erklärte die CDU-Politikerin zum Abschluss des Integrationsgipfels in der Hauptstadt. Auch Kommunen sollten bei ihren individuellen Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern digital stärker unterstützt werden.

