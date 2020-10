Wegen der Corona-Krise will die Bundesregierung die Integration von Einwanderern mit speziellen Online-Angeboten fördern. Laut einer OECD-Studie sind Migranten stärker von der Pandemie betroffen. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, sagte in Berlin, bei diesem Thema dürfe keine Zeit verloren gehen.

Deshalb setze man auf Integrationskurse und Sprachförderung im Internet. Zudem sollten vor allem Frauen gezielt in sozialen Netzwerken beraten werden, erklärte die CDU-Politikerin zum Abschluss des Integrationsgipfels in der Hauptstadt. Auch Kommunen sollten bei ihren individuellen Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern digital stärker unterstützt werden.

Pandemie trifft Migranten stärker

Bundeskanzlerin Merkel sagte, gerade Einwanderern falle es angesichts der aktuellen Einschränkungen nicht leicht, in Deutschland Fuß zu fassen. So gebe es Integrationsangebote sowie Zugang zu Bildung und Ausbildung nicht in gewohntem Umfang. Auch wirke sich der Wirtschaftseinbruch besonders auf Branchen aus, in denen viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte tätig seien, die nun um ihre Arbeitsplätze fürchten müssten.

OECD-Studie bestätigt Sorgen der Politik

Die Corona-Pandemie trifft einer Studie zufolge zugewanderte Menschen deutlich stärker. Das geht aus einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor. Demnach sind Menschen mit Migrationsgeschichte deutlich anfälliger für eine Covid-19-Infektion. Laut dem "Migrationsausblick 2020" betrifft das die Bereiche Arbeit, Soziales und Gesundheit. So treffe die Wirtschaftskrise Menschen mit Migrationsgeschichte stärker als andere. Viele von ihnen seien in unsicheren Arbeitsverhältnissen beschäftigt und in den Branchen überrepräsentiert, die wegen der Pandemie die starke Einbußen erleiden - zum Beispiel im Gastgewerbe. In bestimmten Branchen sei das Ansteckungsrisiko höher, so zum Beispiel in Schlachthöfen. Die Möglichkeit zum Homeoffice gebe es für sie deutlich seltener.



Weil Zuwanderern häufig weniger Geld zur Verfügung stehe, sei es wahrscheinlicher, dass sie auf engem Raum zusammenlebten. Sie lebten oftmals auch in Vierteln, in denen Wohnungen günstiger und die in der Regel dichter besiedelt seien. Diese Faktoren führten zu einem höheren Ansteckungsrisiko in der Pandemie.



Zudem litten sozial Schwache mehr als andere unter chronischen Erkrankungen wie Diabetes und seien deswegen gefährdeter. Zuwanderer, die keinen sicheren Status hätten, seien zudem weniger geneigt, sich in einem Krankenhaus testen zu lassen. Gerade Sammeleinrichtungen, wo Menschen dicht an dicht leben müssten, könnte sich die Pandemie leichter ausbreiten. Das betreffe insbesondere auch Flüchtlinge, die zum Beispiel in Asylbewerberheimen untergebracht sind.



Integrationsgipfel erstmals als Online-Konferenz

Nachdem auf den ersten Gipfeln der "Nationale Aktionsplan Integration" erarbeitet wurde, befassten sich die anschließenden Treffen mit der Umsetzung der einzelnen Zwischenschritte. Diesmal wurden die Ergebnisse für die Themen Erstintegration und Eingliederung vorgestellt.



Die Kanzlerin hatte erstmals im Sommer 2006 zu einem Integrationsgipfel geladen. Hintergrund waren damals Auseinandersetzungen um die Rütli-Hauptschule in Berlin-Neukölln: Das Lehrer-Kollegium hatte in einem Brandbrief an die Schulverwaltung darum gebeten, die überwiegend von Einwandererkindern besuchte Schule aufzulösen. Das hatte eine bundesweite Debatte über die Integration der zweiten und dritten Generation von Migranten ausgelöst.

