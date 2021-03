Bundeskanzlerin Merkel sieht im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung noch erheblichen Handlungsbedarf in Deutschland. Auch darum will die Bundesregierung die Integration von Zuwanderern nun mit einem "Nationalen Aktionsplan" weiter voranbringen. Der Opposition gehen die Vorschläge nicht weit genug.

Merkel sagte zum Abschluss des 13. Integrationsgipfels - einer digitalen Veranstaltung mit Teilnehmern von Migrantenorganisationen und Kommunen - es gebe immer noch strukturelle Nachteile, mit denen Zugewanderte zu kämpfen hätten.

Erinnerung an NSU-Verbrechen

Merkel erinnerte auch an die Verbrechen der nationalsozialistischen Terrorzelle NSU und den Anschlag von Hanau. Es sei etwa für türkischstämmige Menschen nicht so einfach zu glauben, dass sie hierzulande wirklich willkommen seien und gleiche Chancen hätten. Zitat: "Da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun, um wirklich die vielen Vorurteile aufzudecken, die teils bewusst, teils unbewusst da sind."



Die Kanzlerin hatte schon zum Auftakt des Gipfels betont, Offenheit und Toleranz seien unabdingbar für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch sei und bleibe eine funktionierende Zivilgesellschaft der beste Schutz vor Ausgrenzung und Rassismus.

Aktionsplan mit Hilfen für Fachkräfte

Der nun beschlossene Aktionsplan umfasst fünf Stufen von Hilfen für zuwandernde Fachkräfte im Heimatland bis hin zu Maßnahmen für mehr Teilhabe in den Bereichen Gesundheit, Sport und Politik. Nach Angaben der zuständigen Staatsministerin Widmann-Mauz soll die Integration auf allen Ebenen und Lebensbereichen systematisch gefördert und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden.



Opposition sieht "Umsetzungsdefizit"

Kritik an dem Spitzentreffen und den Ergebnissen kam vor allem von der Opposition. Die Linkspartei forderte ein neues Staatsangehörigkeitsrecht mit einem Anspruch auf Einbürgerung nach fünf Jahren Aufenthalt.



Die FDP forderte die Bundesregierung zu konkreten Maßnahmen auf. Es gebe kein Ankündigungs-, sondern ein Umsetzungsdefizit, sagte die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Teuteberg, der Nachrichtenagentur AFP. Sie warb für Investitionen in Bildung, wie längere Integrationskurse und differenzierterer Sprachunterricht an Schulen.



Die Grünen plädierten für ein sogenanntes Partizipationsgesetz. Menschen mit Einwanderungsgeschichte müssten in den Schaltstellen der Gesellschaft stärker vertreten sein, erklärte die migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Polat.

Studie: Menschen mit Migrationshintergrund seltener politisch aktiv

Eine Studie des Sachverständigenrats für Integration und Migration hat zudem ergeben, dass Deutsche, die nach 1945 eingewandert sind, weniger politisch aktiv sind und sich seltener an Bundestagswahlen als andere Wahlberechtigte beteiligen.



Demnach nahmen 65 Prozent der Befragten mit einem Mitgrationshintergrund an der Bundstagswahl 2017 teil. Bei Wahlberechtigten ohne eine solche Zuwanderungsgerschichte lag die Beteiligung gut 20 Prozentpunkte höher.

Unterschiede nach Herkunftsgruppen

Der Befragung zufolge gibt es Unterschiede nach Herkunftsgruppen: So beteiligten sich Wahlberechtigte, die aus anderen EU-Staaten stammen, zu 77 Prozent, während es unter türkischstämmigen Einwanderern nur 56 Prozent waren.



Die Sachverständigen führten diese Unterschiede unter anderem darauf zurück, dass Menschen mit Migrationshintergrund seltener als die übrige Bevölkerung in Vereinen aktiv seien. Die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland lag in dieser Gruppe bei 68 Prozent und damit elf Prozentpunkte über dem Wert der Gruppe ohne Migrationshintergrund.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.