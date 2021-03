Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen und Migrantenorganisationen kommen heute zum 13. Integrationsgipfel zusammen.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung diesmal nicht im Kanzleramt statt, sondern in digitaler Form. Unter Leitung der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Widmann-Mauz - CDU - waren in den vergangenen zwei Jahren bereits Maßnahmen für eine bessere Integration von Ausländern in Deutschland beschlossen worden. Unter anderem sollen eigens entwickelte Strategien für mehr Teilhabe im Gesundheitswesen, in Kultur, Medien und im Sport sorgen. Die Grünen, die Linkspartei sowie Migrantenverbände beklagten eine zum Teil fehlende Verbindlichkeit des Nationalen Aktionsplans.

