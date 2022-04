Ukraine-Flüchtlinge

Die Hamburger Innensenatorin Melanie Leonhard (dpa/Jonas Walzberg)

Man begrüße die entsprechende Zusage der Regierung, eine einvernehmliche Regelung rückwirkend zum 1.Januar zu finden, heißt es in einem Beschluss der Integrationsministerkonferenz, die heute in Hamburg zuende ging. Die Vorsitzende, Hamburgs Innensenatorin Leonhard, sagte, die Menschen müssten schnell in Ausbildung und Arbeit kommen. Dann seien ganz viele Fragen der Integration wie Sprach-Erwerb, eigenes Einkommen und ein soziales Umfeld oft von selbst gelöst.

