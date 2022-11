Einbürgerungsreform

Der Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates, Memet Kilic (Deutschlandradio / Anke Beims)

Das Gremium befürworte die geplante Modernisierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, erklärte der Vorsitzende des Rates, Kilic, in Berlin. Der von Bundesinnenministerin Faeser vorgelegte Entwurf sieht vor, dass Ausländer künftig in der Regel schon nach fünf statt nach acht Jahren einen deutschen Pass bekommen können. Für Angehörige der sogenannten Gastarbeitergeneration sollen die Hürden für die Einbürgerung gesenkt werden. Die Möglichkeiten zur Mehrfachstaatsangehörigkeit sollen ausgeweitet werden. Um Einbürgerungen nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich zu erleichtern, forderte Kilic mehr Personal in den Behörden. Die Menschen sei nicht geholfen, wenn das Verfahren wegen Personalknappheit Jahre dauert. Zuletzt hatte es etwa aus den Unionsparteien Kritik an den Regierungsplänen zur Reform des Staatsbürgerschaftsrechts gegeben. Bemängelt wurde, dass Einbürgerung an Wert verlieren könnte.

