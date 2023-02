Geplante Chipfabrik

Aus Kreisen der Bundesregierung hieß es, anstatt der zugesagten 6,8 Milliarden Euro würden nun 10 Milliarden benötigt. Die Wirtschaftsministerien im Bund und in Sachsen-Anhalt sowie Intel selbst wollten entsprechende Angaben zu den erhöhten Fördersummen nicht bestätigen. Das "Handelsblatt" hatte berichtet, dass die zusätzlichen Mittel wegen gestiegener Energie- und Baupreise in Deutschland notwendig seien. Vor einem Jahr hatte das US-Unternehmen angekündigt, ab 2027 Chips der neuesten Generation in Magdeburg zu produzieren und mehrere tausend Arbeitsplätze zu schaffen.

