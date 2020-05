Die Schriftstellerin Jagoda Marinic hat elf Frauen des öffentlichen Lebens nach deren Empfehlungen und Forderungen an die Politik in der Coronavirus-Krise befragt.

"Die Fragestellung hinter dem Projekt lautete: 'Wie wäre diese Krise verlaufen, wenn Angela Merkel nicht nur zwei, sondern 15 Ministerpräsidentinnen in Deutschland zur Seite gestanden hätten", schreibt Marinic in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Rundschau. Unter den Befragten sind die Infektiologin Marylyn Addo, die Schauspielerinnen Maria Furtwängler und Maren Kroymann sowie die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Mehrere von ihnen bemängelten in der Coronavirus-Krise eine Tendenz zur Retraditionalisierung und eine Rückkehr in alte Geschlechterrollen-Modelle: Es habe sich gezeigt, dass Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland und in vielen anderen Ländern Europas noch längst nicht erreicht sei. Dies zeige sich vor allem daran, dass die Betreuung der Kinder nun noch stärker in den Händen der Frauen liege.



Nach der Krise sei ein neuer Gesellschaftsvertrag nötig, erklärt etwa die Journalistin und Schriftstellerin Annett Gröschner: "Wären Kinder Autos oder Flugzeuge, hätte es längst schon einen Gipfel für sie im Kanzleramt gegeben. Kinderbetreuung ist keine Privatsache, sondern Aufgabe der Gesellschaft. Care-Arbeit nur auf den Balkons klatschend zu belohnen, anstatt sie angemessen zu bezahlen, ist zynisch."

