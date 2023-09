Das Dorf Tiksit wurde wie viele andere Orte beim Erdbeben in Marokko fast völlig zerstört (Fethi Belaid/AFP)

Während die Menschen die Nacht erneut aus Angst vor weiteren Nachbeben in den Straßen von Marrakesch verbrachten, begannen Soldaten und Hilfsteams in Lastwagen und Hubschraubern, in die entlegenen Bergdörfer vorzudringen. Sie versuchten in zerklüftetem Gelände, Straßen von Erdrutschen zu befreien, damit auch Krankenwagen durchkommen. Hunderte Menschen gelten in Marokko als noch vermisst.

Das Erdbeben hatte sich am späten Freitagabend ereignet. Nach bisherigen amtlichen Angaben kamen mindestens 2.122 Menschen ums Leben, mehr als 2.400 wurden verletzt. Die Regierung kündigte einen Sonderhilfsfonds für die notleidende Bevölkerung an.

Obwohl mehrere Länder, darunter Deutschland, ihre Hilfe angeboten haben, will Marokko zunächst nur von vier Ländern Unterstützung annehmen, und zwar von Spanien, Katar, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zudem schickt Saudi-Arabien Hilfslieferungen mittels einer Luftbrücke, wie staatliche Medien in Riad melden.

